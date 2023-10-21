ندوة عن المشاركة السياسية للمرأة فى الانتخابات للقومى للمرأة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة"، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع.

جاء ذلك بحضور محمود الشناوي، رئيس الإدارة المركزية لإعلام الإسكندرية وغرب الدلتا، والدكتورة هالة نصر، عضوة الفرع، ومبروك فرج، مدير مركز النيل للإعلام، وأسماء صديق، وعدد من طالبات وطلاب كلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، أهمية المشاركة السياسية عامة وللمرأة خاصة مشيرة إلى مكتسبات المرأة المصرية في العهد الحالي من إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعديل الصورة التقليدية للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار، والمرأة أصبحت قادرة على الانخراط فى الحياة السياسية بتولى العديد من المناصب القيادية، وحصولها على عدد من الحقائب الوزارية.

وأشار إلى دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية، إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها، لتولي مهام الدفاع عن القضايا السياسية التي تواجه المجتمع كالفقر والبطالة، مؤكدة أهمية تواجد المرأة في مراكز صنع القرار والذي من شأنه أن يحسن من نظرة المجتمع للمرأة، وتقبل المرأة في العمل السياسي، وتحقيق العدالة، سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، والقضاء على الصورة النمطية للنساء والأدوار النمطية، موضحة أن المرأة هى نصف المجتمع والأمان والاستقرار للأسرة المصرية.

وأكدت، على توعية المرأة بحقوقها السياسية ودورها المهم فى المشاركة الإيجابية، وحثها على النزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاقات الانتخابية، لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن.كما تحدثت الدكتورة هبة الكيلاني، محامية الفرع عن دور مكتب الشكاوى بفرع المجلس في مساعدة المرأة بمحافظة كفر الشيخ للحصول على حقوقها.