تحرير 54 محضراً متنوعاً خلال حملات تموينية على الأسواق بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للمرور على المحال التجارية والأسواق ومحال الجزارة، وبيع الدواجن، وذلك في إطار ما تقوم به دسوق من حملات رقابية بالتزامن مع المولد الإبراهيمى، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، إدارة تموين بندر دسوق، والرقابة التموينية، والإدارة الصحية، والطب البيطرى، والبيئة ، والإشغالات.

وشن مجلس مدينة دسوق حملة مفاجئة للمرور المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحال بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحال الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة بهدف ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر صحة، 4 محاضر عدم إعلان، 3 محاضر ذبح خارج المجزر وبدون أختام، 3 محاضر متنوعة بإجمالي 22 محضراً، وذلك تحت إشراف اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والجهاز المعاون له.

كما تمكنت حملات مجالس مدن الرياض، والحامول، وفوه، ومطوبس، وقلين، من تحرير 32 محضراً تموينيا متنوعاً، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مشددين بوضع الأسعار على السلع بالمحال التجارية المتعددة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابي على الأسواق وتوفير السلع الغذائية والإستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.