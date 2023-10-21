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تجديد حبس ميكانيكي بتهمة قتل مسن لسرقة سيارته فى عين شمس

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:19 م
تجديد حبس ميكانيكي بتهمة قتل مسن لسرقة سيارته فى عين شمس كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس تجديد حبس ميكانيكي قتل مسنا في القاهرة لسرقة سيارته 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وقتل المجنى عليه بدافع سرقة سيارته.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.. وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

 

 







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