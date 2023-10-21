انقطاع المياه عن قرية الشيخ ناصر بإسنا حتى الـ9 مساء لأعمال ترحيل خط 8 بوصة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن منطقة ترعة الشيخ ناصر، اليوم السبت، منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء لإجراء أعمال ترحيل خط مياه قطر 8 بوصة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فى بيان صحفى، بكل المواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حين طلبها، عبر غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية:- (125 من أى هاتف - 0952282406 - 0952284116 – 01147999752)، وذلك فى حالة الطوارئ.

واجتمع العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب برئاسة الشركة القابضة، لمناقشة أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لخدمة القرى المحرومة بصعيد مصر والذى يغطى حوالى 10 قرى بمحافظة الأقصر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 ملايين يورو، حيث إن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.