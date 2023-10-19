اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قومى المرأة بسوهاج يختتم فعاليات المعسكر الأول "دوى" بالمدارس

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:08 م
قومى المرأة بسوهاج يختتم فعاليات المعسكر الأول "دوى" بالمدارس فعاليات المعسكر الأول دوى بالمدارس
سوهاج- عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات المعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمدرسة الفرقان بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة، والتى ينفذها الفرع ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.
 
صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأوضحت أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكى للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية "لدوى" على جدران المدرسة التى يتم تنفيذ المعسكر بها.
 
وأضافت وهبى، أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم فوتينيه لبيب، والدكتورة شيرين وصفى، وسحر حمدى، والدكتورة أسماء أبو الدهب، وإيمان الزارع عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.
 
 






سوهاج

القومى للمرأة

دوى

بنى هلال

اخبار مصر

القومى للمرأة بسوهاج




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة