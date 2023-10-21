الموافقة على 22 مشروعا زراعيا وحيوانيا وتطهير 9 كم من المساقى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، ضرورة تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 8 ترخيص تشغيل مزارع دواجن، محلات، تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، وإجراء معاينات ميدانية لـ 30 مركز لتجميع الالبان و 60 محل أعلاف كما تم إلغاء رخصة أعلاف، والتحفظ على 4 شاحنات بإجمالي وزن 130 طن جلوتين ذرة لحين الموافاة بنتيجة المعمل المركزي للتأكد من مطابقة المواصفات وذلك خلال أسبوع.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 9 كيلو و100 متر، حيث شمل التطهير مسقي الجزيرة القبلية وترعة الكبيرة بنطاق إبشاي بمركز الشهداء، مسقة المماليك كفر نفره ببركة السبع، و مصرف بحر الفقي طه شبرا بقويسنا، وكذا تطهير مسقة بيران كفر الشيخ شحاته بتلا، ومسقة مشينه بأشمون لخدمة 700 فدان زراعى وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها، تم المرور على مساحة4193 فدان من الخضر والفاكهة و علاج 254 فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وفي ذات السياق وعلى صعيد آخر واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه سيتم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كافة المجالات الزراعية.

هذا وأكد محافظ المنوفية علي أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح و النهوض بالمحاصيل الزراعية.