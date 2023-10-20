اليوم السابع
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مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تفتح أبوابها للتضامن مع فلسطين.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:45 م
مديرية الشؤون الصحية بالشرقية تفتح أبوابها للتضامن مع فلسطين.. صور مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توجيهاته بفتح أبواب ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية للمواطنين، لاستقبال الحشود منهم لأجل التضامن مع القضية الفلسطينية.

وفتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، أبوابها أمام المواطنين لأجل التضامن ودعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن منع تهجير الفلسطينيين من غزة.

كان العاملون بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية والمواطنين انتهوا من تأدية شعائر صلاة الجمعة بمسجد المديرية، وعقب ذلك تم تأدية صلاة الغائب على أرواح الأخوة والأخوات والأطفال من أشقائنا الفلسطينين.

مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(1)
 
مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(2)
 
مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(3)
 
مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(4)
 
مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(5)
 
مديرية-الشؤون-الصحية-بالشرقية-تفتح-أبوابها-للتضامن-مع-فلسطين-(6)






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