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الرئيس السيسى يعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام 2023

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:52 م
الرئيس السيسى يعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهاء الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام 2023، موجها الشكر إلى القادة والزعماء والرؤساء والوزراء والمشاركين في هذه الجلسة، والتي تقام فى العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

 






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