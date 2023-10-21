البطاطس من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر على مستوى الخضراوات.. التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تعتبر البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية، وهى المحصول الغذائي الرابع على مستوى العالم تلي القمح والذرة والأرز وهى أحد الأغذية الرئيسية في بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تحتل مصر المرتبة 12 عالميا.

2- من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية تلي الموالح.

3- مصر الأولى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بفضل زيادة المساحة المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية.

4- حجم الإنتاج وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات.

5- تمثل البطاطس أهمية كبرى لدى المزارع والمستهلك على حد سواء، لذا يقبل الكثير من المزارعين على زراعتها، لذا ترتفع حصيلة الإنتاج في مصر.

6- يتم زراعتها على 3 عروات رئيسية .

7- " العروة الصيفي" والتى يتم زراعتها خلال الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير بتقاوي مستوردة، ويستخدم الإنتاج في الاستخدام المحلي مع تصدير جزء بسيط منه، ولكن الكمية الأكبر تستخدم كتقاوي للعروات الأخرى، وتمثل المساحة من 28 الى 30% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر.

8- العروة النيلي التى تمثل مساحتها 10% من إجمالي المساحة والتى يتم زراعتها من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر.

9- العروة الشتوي التى تمثل 60% من حجم المساحة المنزرعة في مصر، كما أنها العروة الرئيسية.