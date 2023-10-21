إنشاء وتطوير 29 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، والتى تستهدف قرى مركزى ببا وناصر.

وشهدت قرى مركزى ببا وناصر، إنشاء وتطوير 29 مركز شباب، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة بمحافظة بنى سويف.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، إضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية، بهدف توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.