اليوم السابع
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إطلاق 48 قافلة طبية بمدارس الجيزة للكشف والعلاج بالمجان

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:40 م
إطلاق 48 قافلة طبية بمدارس الجيزة للكشف والعلاج بالمجان قوافل طبية بمدارس الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إطلاق عدد من القوافل الطبية بالمدارس، برعاية وإشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية وإحدى المؤسسات الخيرية وأحد البنوك.
 
يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المجتمع ومساندة الملفات الحيوية المعنية بالتنمية المستدامة وحرصا على صحة أبنائنا الطلاب ورعايتهم وبدعم وعناية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأوضحت المديرية أن خطة العمل تتضمن تنفيذ 48 قافلة طبية بمحافظة الجيزة فى إدارات (أطفيح، والعياط، والصف، وأبو النمرس، والحوامدية، ومنشأة القناطر)، مشيرة إلى أن القوافل تحتوي على تخصصات (أطفال، ورمد، وباطنة، وأنف وأذن، وجلدية، وتوعية صحية).
 
ولفتت إلى أن الكشف والعلاج يقدم بالمجان، والفئات المستهدفة في القوافل تشمل (الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور)، بواقع 700 حالة في القافلة الواحدة، مشيرة إلى أن اليوم السبت كان بداية انطلاق القوافل الطبية بإدارة أطفيح التعليمية بمدرسة أحمد صبرى يونس.
 
تنفذ القوافل تحت إشراف أستاذة نور البنهاوى مدير قسم المشاركة المجتمعية مركزى، وفاطمة سعودى مدير إدارة التنمية المستدامة مركزى، وإشراف مديرى الإدارات ومسؤلى المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة بالإدارات المستهدفة.
 
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قوافل طبية

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مدارس الجيزة




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