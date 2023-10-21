إزالة 31 حالة تعد على أراضى زراعية ومخالفة بناء بمراكز أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم إزالة 31 حالة تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء بمراكز الفتح وديروط والقوصية وابوتيج وصدفا والبداري وحي شرق خلال حملات لإزالة التعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ"رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل"، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بالوحدات المحلية بمراكز الفتح وديروط والقوصية وابوتيج وصدفا والبداري وحي شرق خلال حملات برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة، حيث تم إزالة 10 حالات تعدي بمركز الفتح "إزالة تعدى على أرض زراعية عبارة عن إزالة أعمدة ومباني وبناء بالطوب الأبيض وبناء مخالف لدور أول علوى وفك شدة خشبية لأعمده دور أرضى ومصادرة أدوات البناء وذلك بقريتي بني مر وعرب مطير" ، وتنفيذ إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 250م تقريبا بقرية نزلة مصطفى التابعة لمركز ديروط ، وإزالة 3 حالات تعدي على أراض زراعية بالطوب الأبيض وردم قواعد، وذلك بقريتي النخيلة وباقور التابعة لمركز ابوتيج ، وتنفيذ ازالة لـ14 حالة تعدى على الارض الزراعية بقريتي فزارة والتتالية التابعة لمركز القوصية ، وأعمال فك شدة خشبية في المهد بقرية العتمانية مركز البداري بالإضافة إلى تنفيذ ازالة فورية تعدى على أراضى زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا مركز صدفا وفك الشدة الخشبية الوليدية شارع المشتل بحي شرق وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.