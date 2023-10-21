إزالة فورية لـ25 حالة تعد فى المنوفية خلال أسبوعين

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ25 حالة تعد بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 3 آلاف و614 مترا، بما يعادل 20 قيراطا و18 سهما، وذلك خلال حملات شنتها إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الفترة من 8 وحتى 21 أكتوبر 2023.

وأكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون فى التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم إزالة حالة تعدى بشبين الكوم بمساحة 21 سهما، و 5 حالات تعدي بمركز أشمون بمساحة 6 قيراط و9 أسهم، و5 حالات ببركة السبع بمساحة قيراطان و11 سهما، وحالة تعدى بمركز تلا بمساحة قيراط.

كما تم إزالة 5 حالات تعد بقويسنا بمساحة 5 قيراط و19 سهم، و 4 حالات تعدى بمنوف بمساحة قيراطان و 11 سهم، وكذا إزالة حالة تعدى بالباجور و3 حالات تعدى بمركز السادات بمساحة قيراط و 14 سهم .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تحرير 6 ألاف و431 محضر تبوير بمساحة 872 فدان و18 قيراط و 1 سهم، وإعادة زراعة 1492 حالة تم تبويرها بمساحة 138 فدان و2 قيراط و 9 سهم ، وتم رفع كافة التشوينات والانقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها ، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.