اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 05:17 م
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إحالة أوراق سائق وعاطل للمفتى لجلبهما 15 كيلو هيروين فى الإسكندرية

السبت، 21 أكتوبر 2023 05:09 م
إحالة أوراق سائق وعاطل للمفتى لجلبهما 15 كيلو هيروين فى الإسكندرية المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، إحالة أوراق كل من المتهمين الثاني "م.م.ح" سائق تاكسي، والرابع "ح.ع.م" عاطل، إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.
 
وتضمن الحكم استمرار حبس المتهمين، كل من المتهم الأول" ي.ا.ع" والثالث " م.ح.ع"، لاتهامهم بتشكيل عصابي لجلب مخدر الهيروين، وحددت جلسة الدور الخير من نوفمبر القادم للنطق بالحكم.
 
 






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عقوبة جلب المواد المخدرة

مخدر الهيروين

مفتي الجمهورية

محكمة جنايات الإسكندرية

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