اليوم السابع
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المؤبد لسائق لحيازته 7 قطع حشيش فى الإسكندرية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:00 م
المؤبد لسائق لحيازته 7 قطع حشيش فى الإسكندرية جنايات الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ف.ال" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10954 لسنة 2023 جنايات ، وتبين قيام المتهم " م.ف.ال" سائق بالاتجار في المواد المخدرة، فتم ضبط وبحوزته عدد 7 قطع حشيش وبتقتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.







أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

مخدر الحشيش

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم




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