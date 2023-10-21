اليوم السابع
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أعلام فلسطين ترفرف فى شوارع لندن وسط مظاهرة تضامن بالآلاف.. فيديو وصور

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:07 م
أعلام فلسطين ترفرف فى شوارع لندن وسط مظاهرة تضامن بالآلاف.. فيديو وصور أعلام فلسطين ترفرف في شوارع لندن
كتب آسر أحمد

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تدفقت أعداد كبيرة فى شوارع لندن ، خلال الساعات القليلة الماضية، تضامناً مع القضية الفلسطينية ومدينة غزة التى تتعرض للعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتى أسفرت عن آلاف الشهداء بينهم أكثر من 1688 طفل.

وانتشرت فيديوهات للمتظاهرين وسط المدينة الإنجليزية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتظهر حجم التضامن الإنجليزي الشعبى الكبير للقضية الفلسطينية الإنسانية على عكس ما تروجه الكثير من وسائل الإعلام الغربية من أكاذيب وادعاءات لتتستر على ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي فى حق المدنيين والأطفال.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأن المسيرة بدأت عند قوس الرخام، ماربل آرتش وتوجهت إلى شارع وايتهول قبل أن تنتهى فى ساحة البرلمان.

وبحسب تقديرات شرطة العاصمة البريطانية، فإن ما يصل إلى 100 ألف شخص انضموا إلى المسيرة الاحتجاجية حتى الساعة الثانية ظهرا (بالتوقيت المحلى فى لندن).

جانب من المظاهرة الداعمة لغزة في لندن
جانب من المظاهرة الداعمة لغزة في لندن

 

أعلام فلسطين ترفرف في شوارع لندن
أعلام فلسطين ترفرف في شوارع لندن

 

آلالاف المتظاهرين في شوارع لندن
آلالاف المتظاهرين في شوارع لندن

 







لندن

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اخبار فلسطين




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