أعلام فلسطين ترفرف فى شوارع لندن وسط مظاهرة تضامن بالآلاف.. فيديو وصور

تدفقت أعداد كبيرة فى شوارع لندن ، خلال الساعات القليلة الماضية، تضامناً مع القضية الفلسطينية ومدينة غزة التى تتعرض للعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتى أسفرت عن آلاف الشهداء بينهم أكثر من 1688 طفل.

وانتشرت فيديوهات للمتظاهرين وسط المدينة الإنجليزية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، لتظهر حجم التضامن الإنجليزي الشعبى الكبير للقضية الفلسطينية الإنسانية على عكس ما تروجه الكثير من وسائل الإعلام الغربية من أكاذيب وادعاءات لتتستر على ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي فى حق المدنيين والأطفال.

Now the people of London came to the streets in support of Gaza pic.twitter.com/I3TOp31rtM