أسباب ارتفاع مستويات حمض اليوريك المتسبب في الإصابة بالنقرس

كتبت نهير عبد النبى

النقرس شكل من أشكال التهاب المفاصل الناجم عن وجود كمية كبيرة من حمض اليوريك في الجسم، و الذي يمكن لحمض اليوريك الزائد أن يستقر في الأنسجة، وخاصة المفاصل.

من وقت لآخر، يمكن أن يشكل حمض اليوريك بلورات على شكل إبرة في مساحة المفصل، يتفاعل الجسم مع هذه البلورات بشن هجوم يسبب الالتهاب والاحمرار والألم، وهذا هو هجوم النقرس.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع مستويات حمض اليوريك الذي يمكن أن يؤدي إلى النقرس: وحسب ما ذكره موقع جامعة هارفارد في حين أن ارتفاع حمض اليوريك ضروري للتسبب في النقرس، إلا أنه ليس كافيا بحد ذاته للتسبب في النقرس. في الواقع، ليس كل من لديه مستويات عالية من حمض اليوريك يصاب بالنقرس. وأسباب ذلك ليست مفهومة جيدا. -إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية التي تسمى البيورينات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنقرس، لكنها لا تسبب المرض من تلقاء نفسها. البيورينات هي مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في جميع أنسجة الجسم وفي العديد من الأطعمة.

تقوم أجسامنا بمعالجة البيورينات باستمرار، وتكسيرها وإعادة تدوير المنتجات الثانوية أو إزالتها. (من المهم ملاحظة أن معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي البيورين لا يصابون بالنقرس. يمكن للشخص الذي لديه مستويات طبيعية من حمض البوليك أن يأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبيورين لتسبب النقرس. ومن المرجح أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة أو الكحول قد يسبب ذلك مشاكل لشخص لا يتخلص جسمه بالفعل من ما يكفي من حمض البوليك أو يصنع الكثير منه.)

-ارتفاع إنتاج حمض اليوريك في الجسم. يمكن أن يحدث هذا لأسباب غير معروفة، أو نتيجة لاضطرابات التمثيل الغذائي الوراثية الموروثة أو سرطان الدم، أو أثناء العلاج الكيميائي للسرطان.

-الكلى لا تفرز ما يكفي من حمض اليوريك. يمكن أن يحدث هذا بسبب أمراض الكلى أو الجوع أو الإفراط في تعاطي الكحول أو الأدوية التي تسمى مدرات البول.