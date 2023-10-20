5 سلع ساهمت فى زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن عام 2022.. تعرف عليها

كتب مدحت عادل

ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وكانت أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 هي:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %.