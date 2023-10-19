الإحصاء: 7.1% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفـــاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عـام 2022 مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عـام 2021 بنسبة ارتفـاع قــدرها7.1%، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.



ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 ما يلي: 1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 1.أسمدة بقيمة 143 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 105.6 مليـــون نسمـــة عام 2023، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .