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يونيسف: 35 طن من المستلزمات الطبية في انتظار الوصول بشكل عاجل إلى غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:43 م
يونيسف: 35 طن من المستلزمات الطبية في انتظار الوصول بشكل عاجل إلى غزة غزة- ارشيفية
كتبت: هند المغربي

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قال بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، إن هناك مليون زجاجة مياه، 35 طنا من المعدات والأدوات لإصلاح أنظمة المياه، و25 طنا من المستلزمات الصحية والطبية، وفرتها يونيسف وشركاؤها، جاهزة للوصول إلى الأطفال وعائلاتهم الأكثر احتياجًا في غزة بمجرد فتح معبر رفح.​

وكررت المنظمة الأممية دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة.

ومن جانبه أكد عمار عمار المتحدث الإقليمى باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الأطفال فى غزة هم الأكثر تضررا من الأحداث الراهنة فى القطاع نتيجة انعدام المواد الغذائية والطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم التى وصفها بـ "الحرجة".

 

 







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