وقال عمار ـ فى تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم الجمعة، "إن الأحداث في غزة أسفرت حتى هذه اللحظة إلى استشهاد حوالي 1524 طفلا وإصابة أكثر من 2450 آخرين بجروح بعضهم فى حالة خطيرة".. واصفا فى الوقت نفسه الوضع الراهن في القطاع بـ "الكارثي".

وحذر المسؤول الأممي من عواقب وخيمة على أطفال غزة جراء توقف محطات تحلية المياه عن العمل بشكل كامل ونقص المستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى وصعوبة عمل الحضانات جراء نفاد الوقود.. مطالبا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة لإنقاذ حياة حوالي مليون طفل في حاجة ماسة إلى هذه الإمدادات الفورية.

وأشار عمار إلى وجود تنسيقات مع الهلال الأحمر المصرى لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل سريع وفعال لمستحقيها من الأطفال المتضررين من هذه الأحداث، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق عاجل بين الأطراف المعنية بموجبه يتم إيصال المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن في ظل الأوضاع المأساوية الحالية في القطاع.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية المتواجدة حاليا في معبر رفح إلى غزة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المتضررين من الأحداث الراهنة في القطاع.