ولى العهد السعودى: يجب الوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67

إيمان حنا

شدد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة الخليج ـ آسيا،" ، على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية. وفق واس.

وأضاف، يؤلمنا ما تشهده ⁧‫غزة‬⁩ اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، ونؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال.

وكان ولى العهد قد أكد دعم بلاده للوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ونرفض استهداف المدنيين فى غزة، كما أكد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار، واستعادة مسار السلام .

وأضاف، نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأى شكل من الأشكال وتحت أى ذريعة وضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية .