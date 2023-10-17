حياة كريمة.. افتتاح مجمع الخدمات الحكومية ومركز الشباب الأبطال بالإسماعيلية

الاسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، مجمع الخدمات الحكومية "إنشاء جديد" بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيسة قرية الأبطال ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

والمجمع يقع على مساحة إجمالية 480 مترا يتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويضم مركز تكنولوجى، مكتب تموين، مكتب وسجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب تضامن اجتماعى، والوحدة المحلية مجلس شعبى محلى، والمبنى تم ترفيقه بالكامل من صرف صحى، مياه، كهرباء، اتصالات، انترنت، وغاز.

والتقى بشارة، عددا من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها بما يتوافق مع القانون.

كما تفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ودخوله الخدمة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

والمركز يشتمل على مكتب للتضامن الاجتماعى وحضانة ومحو الأمية وعلاج طبيعى، ويقدم كل الخدمات التى تحتاجها المرأة والطفل داخل القرية، بالإضافة إلى خدمات معارض الأسر المنتجة، كما أن المركز يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة مركز الشباب بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة المبنى الإدارى، بالإضافة إلى تنجيل الملعب الكبير الخماسى، علاوة على تجديد الفرش والأجهزة الكهربائية.

والمركز يضم ملعبا كبيرا يشمل 11 لاعبا قانونيا، وملعب خماسى، صالة ألعاب رياضية جيم، صالة تنس طاولة وبلياردو، قاعة اجتماعات، صالة ألعاب إلكترونية، وحديقة أطفال.

خلال الافتتاح، تفقد "بشارة" المركز والتقى بعدد من الشباب المشتركين فيه، كما شارك مواطنى قرية الأبطال لعبة تنس الطاولة.

وحثَّ "بشارة" الشباب على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم البدنية والاستمرار فى ممارسة الألعاب الرياضة.

ووجَّه بشارة بتلبية جميع خدمات المواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الحكومية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتسجيل الإجراءات والخدمات الحكومية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

جدير بالذكر أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ 135 مشروعا تم تنفيذهم فى أربع قرى رئيسية و37 تابعا.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تحتفل بعيدها القومى فى 16 أكتوبر، وهى ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففى 16أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافى كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.