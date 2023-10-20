وزير الخارجية السعودى: نؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات

كتبت ـ إيمان حنا

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، فى كلمته أمام قمة الخليج ـ آسيان"، إنه ‏يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف. وفق "واس" .

وشدد على خطور استمرار التصعيد فى قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالب وزير الخارجية السعودي بضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.