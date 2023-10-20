اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية السعودى: نؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:10 م
وزير الخارجية السعودى: نؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات وزير الخارجية السعودى
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، فى كلمته أمام قمة الخليج ـ آسيان"، إنه ‏يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف. وفق "واس" .

وشدد على خطور استمرار التصعيد فى قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما طالب وزير الخارجية السعودي بضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.

 







غزة

العدوان الاسرائيلى على غزة

اخبار غزة

قمة الخليج ـ آسيان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة