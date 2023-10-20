وزير التعليم الفرنسي: تلقينا 299 تهديداً كاذباً بوجود قنابل في المدارس

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال، أنه تم توجيه 299 تهديدًا بالقنابل في المدارس منذ الهجوم على ا لمدرسة الثانوية في أراس ، الأسبوع الماضى، ومن بين هذه التنبيهات تم تسجيل 75 بلاغا أمس الخميس فقط.

وتزايدت التهديدات بالقنابل في فرنسا منذ الهجوم على مدرسة جامبيتا المتوسطة في أراس قبل أسبوع.

وأعلن جابرييل أتال في قناة فرانس 2 ، أنه تم تسجيل 299 تهديدا بالقنابل في المدارس، بما في ذلك 75 يوم الخميس وحده.

ووفقا لمعلومات من أوروبا 1، تأثرت 33 مدرسة في منطقة إيل دو فرانس بتهديدات بوجود قنابل، ولمواجهة هذا الوضع، أقامت المدارس في فال دو مارن دورات تعليمية عن بعد حتى عطلة عيد جميع القديسين.

وتعتزم الحكومة أن تكون حازمة، حيث قال جابرييل أتال، إنه تم بالفعل اعتقال عشرات الطلاب مسؤولين عن الإنذارات الكاذبة أعمارهم تتراوح ما بين 11 أو 12 أو 14 عامًا.

يذكر أن مثل هذا الفعل يعاقب عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف يورو، وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد أعلن بالفعل عن اعتقال 18 شخصا بسبب إنذارات كاذبة، خاصة في المطارات والأماكن الثقافية.