رئيس حكومة إسبانيا يحضر قمة القاهرة للسلام ويشكر السيسى على توصيل مساعدات غزة

فاطمة شوقى

أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز أنه سيحضر غدا السبت القمة الدولية التي ستنعقد في مصر "قمة القاهرة للسلام" التي تناقش الوضع الحالي في غزة، وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى في دوره على ضمان وصول مساعدات لغزة.

وقالت وكالة إيفى الإسبانية إن هذه القمة نظمتها مصر، التي دعت إسبانيا للمشاركة في هذا الاجتماع بالقاهرة، والذي قرر رئيس الحكومة، الذي يرأس مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الدورة، حضوره، حسبما أوردت صحيفة مونكلوا.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ما يقرب من 20 زعيما دوليا سيشاركون في هذه القمة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى جوزيبى بوريل.

كما ستشارك دول آخرى أيضا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص والمملكة المتحدة والنرويج والصين والمغرب وغيرها من الدول.

وأشارت الوكالة إلى عملية السلام هو هدف القمة المصرية ، وتهدف الى تحليل الوضع الراهن في المنطقة والأزمة الإنسانية في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأجرى سانشيز، الثلاثاء الماضى، محادثة هاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحليل الوضع في الشرق الأوسط وكيفية تعزيز السلام في المنطقة، وخلال تلك المحادثة شكر فيها الرئيس السيسى على قيادته في إيجاد الحل وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة في أسرع وقت ممكن.

ومنذ بداية الصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين ، دأب رئيس الحكومة الإسبانية على الدفاع عن ضرورة وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، كحل وحيد، معرباً عن أسفه لعدم إيلاء المجتمع الدولي الاهتمام الكافي لهذه المشكلة في السنوات الأخيرة. السنوات الماضية ظننت أن الوضع يمكن حله من تلقاء نفسه.

وفي قمة القاهرة، سيجدد سانتشيز التزام إسبانيا بالتعاون مع الشعب الفلسطيني بعد الإعلان عن توفير أكثر من أربعة ملايين يورو إضافية لهذا الغرض حتى نهاية العام.

وهذا الرقم يعني أنه في عام 2023 ستتجاوز هذه المساعدات الإسبانية 21 مليون يورو، أي بزيادة 30٪ عن العام السابق.