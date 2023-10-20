وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية

أسوان- صلاح المسن

تواصل المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " سلسلة الإنجازات للمشروعات المدرجة بمختلف قرى المحافظة، حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة لرصد نسب ومعدلات التنفيذ، مع تقديم كافة التيسيرات لتلافى المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، في "تصريحات صحفية" أنه تم القيام بجولة ميدانية بمرافقة الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان لتفقد المشروعات الجارية بقريتى عنيبه بمركز نصر النوبة ضمن مشروع "سكن كريم"، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية بالقرية بإجمالى 3 عمارات تضم 24 وحدة سكنية ، وجارى عمل المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة مياه الشرب، فيما قام جهاز التعمير بتنفيذ قاعدة المحول الكهربائى، وتم مد خطوط شبكات الصرف الصحى الجديد أمام العمارات حيث يوجد منهول صرف صحى قريب من العمارات.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم المرور على قرية عرب كيما التابعه لقرية إقليت بمركز كوم أمبو لمتابعة الأعمال الجارية، والتي تضم إنشاء 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية، وتم أيضاً الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية، وجارى عمل مقايسة توصيل خدمة مياه الشرب، فيما يجرى اختيار موقع المحول الكهربائى، بينما يتم إعداد مذكرة بالموقف التنفيذي لعمارات سكن كريم، والمقترحات الخاصة بمشروع الصرف الصحى للانتهاء من توصيل المرافق للعمارات السكنية.