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نصائح وزارة الصحة لمواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة.. إنفوجراف

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:15 ص
نصائح وزارة الصحة لمواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة.. إنفوجراف الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المهمة.
 
 
1- تلقى اللقاحات للتحصين ضد العدوى.
 
2- تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
 
3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج - سي".
 
4- ممارسة الرياضة بانتظام.
 
5- الحصول على وقت كافي من النوم والراحة.
 
6- تجنب التوتر والقلق النفسي الحفاظ على النظافة الشخصية.
 
7- الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
 
الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى
الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى

 







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