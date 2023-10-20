نصائح وزارة الصحة لمواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات مواجهة العدوى والحفاظ على جهاز المناعة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المهمة.
1- تلقى اللقاحات للتحصين ضد العدوى.
2- تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
3- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج - سي".
4- ممارسة الرياضة بانتظام.
5- الحصول على وقت كافي من النوم والراحة.
6- تجنب التوتر والقلق النفسي الحفاظ على النظافة الشخصية.
7- الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى
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