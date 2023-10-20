مواطنون يحرقون علم إسرائيل بمسيرات الوادى الجديد تضامناً مع غزة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قام عدد من المواطنون فى ميدان الساحة بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد بحرق علم إسرائيل خلال مسيراتهم اليوم الجمعة تضامناً مع الشعب الفلسطينى وللتنديد بوحشية الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء حيث أشعل عدد من المواطنين النيران فى العلم الإسرائيلي كما أطلق المتظاهرون الهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ القرارات التى تضمن استقرار الأمن القومى والحفاظ على الأراضى المصرية، ورفض المتظاهرون مخطط التهجير وكل جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى.

وشارك الآلاف من أهالى مدينة الخارجة مسيرات حاشدة طافت عدد من شوارع المدينة شارك فيها عدد كبير من الشباب والنساء والاطفال متجهين إلى ميدان الساحة الشعبية حيث مقر التجمع بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة للتنديد بوحشية الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والتأكيد على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وتفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية الأمن القومي المصري واتخاذ كافة القرارات التى تضمن ذلك.

وردد الأهالى هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين وأهل غزة حاملين الأعلام ولافتات الدعم والتأييد ومنها " بالروح والدم نفديكي يا فلسطين " ونفديكي بالروح ولا للنزوح" و "يا فلسطين يا فلسطين احنا وراكى بالملايين" واتجهت المسيرات نحو ميدان الساحة رافعين الاعلام المصرية والفلسطينية غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية ووقوع الالاف من الشهداء والقتلى، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.