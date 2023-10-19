اليوم السابع
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مسيرة لطلاب جامعة القاهرة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:59 م
مسيرة لطلاب جامعة القاهرة تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلى فى غزة مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى
محمد صبحى

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نظم آلاف الطلاب من كليات جامعة القاهرة مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى، تنديدًا بجرائم الكيان الاسرائيلى ضد قتل المدنيين فى قطاع غزة.
 
ورفع الطلاب المشاركون فى المسيرة أعلام مصر وفلسطين، وارتدى المشاركون "شال" فلسطين تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطينى ضد جرائم الاحتلال.
 
ونظم قيادات وطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع فلسطين للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.
 
وشارك فى الوقفة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية، والدكتور محمد العطار وكيل كلية الهندسة وعشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
 
وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.
 
مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (1)
مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى

مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (2)
مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى

مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (3)
 

مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (4)
 

مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (5)
 

مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى (6)
 

 







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مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

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