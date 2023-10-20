اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:53 م
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، فى مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك لدى قمع الاحتلال المظاهرات التى خرجت للتنديد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة والذى لم تسلم منه المدارس والمُستشفيات وبيوت العبادة، مساجد كانت أو كنائس. 
 
وأصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عشرات المصلين في مختلف أحياء القدس. 
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المُصلين الذين أدوا صلاه الجمعة في شوارع حي وادي الجوز، بعد منعهم من الدخول- للجمعة الثانية على التوالي- إلى المسجد الأقصى. 
 
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المُصلين، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بالمياه العادمة، في محاولة لمنعهم من التنديد بالعدوان المتواصل على المسجد الأقصى وفي قطاع غزة والضفة الغربية. 
 
وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي للمحافظة. 
 
وفي محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة، ‎اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين خرجوا في مسيرة للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن جيش الاحتلال واجه المسيرة بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات لا تزال جارية حتى الآن. 
 
وفي مُخيم "العروب" بمحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل المخيم. 
 
وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت في أعقاب خروج مسيرة حاشدة من مسجد "المخيم" دعمًا وإسنادنا لقطاع غزة، قبل أن تقمعها قوات الاحتلال وتندلع مواجهات مازالت جارية حتى الآن أيضا. 
 
وفي مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله بوسط الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي للمدينة وهو المدخل المركزي والرابط بين رام الله وكل محافظات الضفة. 
 
وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مُستعمرة "بيت إيل"، في البيرة الرصاص الحي والمطاطي صوب الشبان المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأصيب شابان بالرصاص، وجرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي. 
 
وفي محافظة "نابلس" الشمالية، أصيب عشرات الفلسطينيين، واعتقل آخرون، بينهم طفل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "حوارة" جنوب المحافظة وبلدتي بيت فوريك وبيت دجن شرقها. 
 






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