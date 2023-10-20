مظاهرات أرجنتينية لدعم الشعب الفلسطينى والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

فاطمة شوقى

تظاهر عدد من العاملون في القطاع الصحى في الأرجنتين دعما للشعب الفلسطيني، بعد مقتل 3785 فلسطينيا وإصابة أكثر من 12493 آخرين في القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلى المعمدانى في قطاع غزة، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وخروج الإسرائيليين من فلسطين.

وقالت صحيفة اثكيردا دياريو الأرجنتينية إن المتظاهرين من العاملين في قطاع الصحة في الارجنتين قالوا في بيان " لا يسعنا إلا أن نعرب عن استنكارنا المطلق لهذا العمل الإجرامى في قطاع غزة الواقع تحت الحصار منذ 10 أيام دون ماء او كهرباء او دواء او غذاء نتيجة الحصار الجوى والبحرى والبرى الذى يفرضه نتينياهو.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الوقود في المستشفيات سوف ينفذ خلال ساعتين ، ولذلك فإننا نشعر بحالة من اليأس الذى يشعر به الفريق الصحى في غزة ، حيث يتم استقبال مريضا واحدا في الدقيقة في ظل القصف الممنهج على غزة ، وتقع هذه المجزرة في منطقة يعيش فيها مليوني نسمة مكتظة تضغط عليهم إسرائيل لترك منازلهم.

وأعلن المتظاهرون في بيان " اننا نتضامن مع الشعب الفلسطيني ونطالب مرة آخرى بحقه في المقاومة وتقرير المصير الوطنى ضد نظام الفصل العنصرى الذى تتقدم به دولة إسرائيل حياته منذ عقود، تضامننا مع جميع العاملين في مجال الصحة الذين يقدمون المساعدة لكل من الضحايا.

وكما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، فقد تدهورت الأوضاع في غزة إلى حد أن أصبحت "كارثة كاملة"، مع نقص خطير في مياه الشرب والغذاء، في حين يحاول عشرات الآلاف من الفلسطينيين الفرار من الغارات الجوية المدمرة والحصار. هجوم بري إسرائيلي وشيك.