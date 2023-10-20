مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني: نحذر من كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة

رامى محيى الدين

قال مدير دائرة الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل إن الوضع الإنسانى في قطاع غزة كارثى جدا الكل تحت الاستهداف بالأمس تم قصف كنيسة، كما تم قصف منزل في غزة، وكل ما هو فلسطيني تحت استهداف وعدوان الاحتلال.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة دى إم سى: إن شهداء كنيسة الروم التي قصفت بالأمس مازالوا تحت الركام وحصيلة الشهداء في زيادة مستمرة والإصابات أيضا وكل هذا ضغط على المستشفيات التي استنفذت طاقتها الاستيعابية ، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وتابع : نحذر من كارثة بيئية وصحية في قطاع غزة لا يوجد وقود، والمتبقى ينفد المستشفيات ممتلئة والطواقم الطبية تعمل منذ 14 يوما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مستشفيات بسبب القصف أخرجت من الخدمة وسيارات إسعاف بسبب القصف المستمر حول المستشفيات لتهديد من بداخلها والوضع يسير من سىء إلى أسوأ، أما بالنسبة للضفة العربية اليوم انتهى الاقتحام لمخيم نور شمس.