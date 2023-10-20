ما كمية اللحوم الحمراء الواجب عليك تناولها كل أسبوع؟

كتبت أمل علام

قام باحثون أمريكيون بفحص عادات الأكل ومعدلات الإصابة بمرض السكري لدى 200 ألف شخص، وأظهرت النتائج أن تناول اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



اللحوم الحمراء

وينصح الباحثون في جامعة هارفارد، الذين فحصوا عادات الأكل ومعدلات الإصابة بمرض السكري لدى 200 ألف شخص، بالالتزام بحصة واحدة في الأسبوع من أجل "تحسين الصحة"، لكن الحصة النموذجية التي يبلغ وزنها 70 جرامًا تعادل تقريبًا قطعتين سميكتين من اللحوم ، مما يعني أن وجبة الإفطار المطبوخة تحتوي على حوالي 130 جرامًا.



مقدار اللحوم الحمراء اسبوعيا

وفي الوقت الحالي، ينصح مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة البريطانيين بعدم تناول أكثر من مرة واحدة تبلغ 70 جرامًا يوميًا، تعادل هذه الكمية من اللحم أيضًا 5 شرائح من اللحوم، أو نصف برجر لحم بقري، أو خمس ملاعق كبيرة من اللحم المفروم المطبوخ، ونصف شريحة لحم خروف، وقطعة ونصف من اللحم المعلب، أو 15 شريحة من السلامي تصل أيضًا إلى 70 جرامًا.

ومع ذلك، صنف الخبراء الذين يقفون وراء التحذير الصحي الجديد حصة واحدة من اللحوم الحمراء المصنعة على أنها 28-45 جرامًا، في حين أن حصة اللحوم الحمراء غير المصنعة كانت 85 جرامًا.

لقد تم تشويه اللحوم الحمراء لعقود من الزمن بسبب مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى أن تناول الكثير منها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة، على الرغم من أنه مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن - بما في ذلك الحديد والزنك وفيتامين ب - إلا أنه يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، يمكن أيضًا أن تكون الأصناف المعالجة مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية المثيرة للجدل المصممة لإبقائها طازجة وتعزيز المذاق وتعزيز المظهر، لكن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يرتبط بزيادة الوزن، تعد زيادة الوزن أو السمنة من بين أعلى عوامل الخطر لتطور الحالة.

يوصي رؤساء الصحة في المملكة المتحدة باستهلاك ما لا يزيد عن 70 جرامًا من اللحوم الحمراء – مثل لحم البقر أو لحم الضأن– أو اللحوم المصنعة – يوميًا.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود صلة بين استهلاك اللحوم الحمراء وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن الباحثين قالوا إن دراستهم تضيف مستوى أكبر من اليقين بشأن الارتباط.

وقام الخبراء بفحص السجلات الصحية والأنماط الغذائية لـ 216695 شخصًا تم استجوابهم حول ما يأكلونه كل عامين إلى 4 أعوام، لمدة تصل إلى 36 عامًا، خلال هذا الوقت، أصيب أكثر من 22000 مشارك بمرض السكري من النوع الثاني.

تظهر النتائج، المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تناول اللحوم الحمراء – سواء المصنعة أو غير المصنعة – يرتبط بقوة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء - حوالي حصتين ونصف يوميا - كانوا أكثر عرضة بنسبة 62 % للإصابة بالحالة مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وارتبطت كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء المصنعة بفرصة أكبر بنسبة 46% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة أن كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء غير المصنعة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بنسبة 24%، ومع ذلك، ارتبط استبدال حصة من اللحوم الحمراء بمنتجات الألبان بانخفاض المخاطر بنسبة 22%.

على الرغم من أن الدراسة نظرت في المقام الأول إلى حصص اللحوم اليومية، إلا أن الباحثين قالوا إن النتائج التي توصلوا إليها أظهرت وجود خطر واضح لأي شيء يزيد عن حصتين في الأسبوع.

وقال المؤلف الرئيسي شياو جو: "النتائج التي توصلنا إليها تدعم بقوة المبادئ التوجيهية الغذائية التي توصي بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء، وهذا ينطبق على كل من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة.

وقال البروفيسور والتر ويليت، كبير مؤلفي الدراسة: "بالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها والعمل السابق الذي أجراه آخرون، فإن الحد الأقصى لحوالي حصة واحدة أسبوعيًا من اللحوم الحمراء سيكون معقولًا للأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحتهم ورفاهيتهم".

وأضاف العلماء يعاني حوالي 3.9 مليون بريطاني من مرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى 850 ألف شخص آخرين يُعتقد أنهم يعانون من هذه الحالة ولكن لم يتم تشخيصهم بعد، وفي الولايات المتحدة، يعاني حوالي 33 مليون شخص من مرض السكري من النوع الثاني، تشير الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد البالغين المصابين بمرض السكري بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع مستويات السمنة.