اليوم السابع
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لا لتهجير الفلسطينيين.. لافتات دعم قرارات الدولة المصرية فى ميدان الساعة بدمياط

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 12:13 م
لا لتهجير الفلسطينيين.. لافتات دعم قرارات الدولة المصرية فى ميدان الساعة بدمياط جانب من الفاعليات
دمياط - هيثم مراد

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يستعد ميدان الساعة وسط مدينة دمياط، لاستقبال أهالي المحافظة، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييد موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية
 
وبدأ الأهالي في رفع لافتات تحمل عبارات تأييد لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعمه للقضية الفلسطينية، جاء أبرزها "لا لتهجير الفلسطينيين" إضافة إلي تعليق أعلام مصر وفلسطين أعلى شرفات المنازل المحيطة بميدان الساعة وسط دمياط. 
 
منذ الساعات الأولى من الصباح شهد ميدان الساعة بدمياط تواجدا أمنيا مكثفا، فضلا عن تزويد الميدان بسيارات الإسعاف والحماية المدينة استعدادا لاستقبال المواطنين والذي من المقرر قيامهم بوقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عقب صلاة الجمعة مباشرة. 
 
وعلى جانب آخر، بدأت إدارة مرور دمياط فتح محاور جديدة أمام حرجة السير وكذلك السيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية، وذلك تزامنا مع بدء توافد الأهالي على ميدان الساعة بدمياط .
 
جانب من الفاعليات (1)
جانب من الفاعليات (1)

جانب من الفاعليات (2)
جانب من الفاعليات (2)

جانب من الفاعليات (3)
جانب من الفاعليات (3)

جانب من الفاعليات (4)
جانب من الفاعليات (4)

جانب من الفاعليات (5)
جانب من الفاعليات (5)

جانب من الفاعليات (6)
جانب من الفاعليات (6)

جانب من الفاعليات (7)
جانب من الفاعليات (7)

جانب من الفاعليات (8)
جانب من الفاعليات (8)

 







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