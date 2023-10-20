لا لتهجير الفلسطينيين.. لافتات دعم قرارات الدولة المصرية فى ميدان الساعة بدمياط

وبدأ الأهالي في رفع لافتات تحمل عبارات تأييد لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعمه للقضية الفلسطينية، جاء أبرزها "لا لتهجير الفلسطينيين" إضافة إلي تعليق أعلام مصر وفلسطين أعلى شرفات المنازل المحيطة بميدان الساعة وسط دمياط.

منذ الساعات الأولى من الصباح شهد ميدان الساعة بدمياط تواجدا أمنيا مكثفا، فضلا عن تزويد الميدان بسيارات الإسعاف والحماية المدينة استعدادا لاستقبال المواطنين والذي من المقرر قيامهم بوقفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية عقب صلاة الجمعة مباشرة.

وعلى جانب آخر، بدأت إدارة مرور دمياط فتح محاور جديدة أمام حرجة السير وكذلك السيارات الأجرة لتيسير الحركة المرورية، وذلك تزامنا مع بدء توافد الأهالي على ميدان الساعة بدمياط .