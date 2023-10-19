وقفة رمزية لأعضاء الصحفيين بالإسكندرية تضامنا مع غزة ودعما الدولة المصرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم بعض أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وقفة تضامنا مع فلسطين ودعما للموقف الرسمي المصرى، وأشارت نقابة الصحفيين بالإسكندرية فى بيان لها، أن الاحتشاد الرمزي اليوم أمام نقابة الصحفيين بالاسكندرية يمثل إمتداد للرسالة الواضحة التي انطلقت من قلب القاهرة من قلعة الحريات نقابة الصحفيين، ودليل على أن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأرسل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالاسكندرية رسالة تفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي للمواجهة مخطط القضاء علي القضية الفلسطينية و مواجهة مخطط التهجير الي سيناء مؤكدين أن مصر حاضنة للعرب ، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية و ممارسات اسرائيل هي لدفع أهل غزة الي سيناء و سيتبعه دفع الفلسطنيين في الضفة الغربية الي الاردن مطالبين المجتمع الدولي بالسماح بدخول المساعدات الانسانية التي تقف علي الجانب المصري مؤكدين أن الممارسات الاسرائيلية تمثل انتهاك للقانون الدولي و مقررات الشرعية الدولية و الانسانية وأن السيادة المصرية خط أحمر.