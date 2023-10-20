وأوضح لافروف - في حديث تلفزيوني، نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه "عندما يناقش الجميع المأساة في غزة، فمن الممكن أيضا أن نطلب من الأمريكيين بيانات وصور الأقمار الصناعية، فهذه المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من جانبهم"، مؤكدا أن الأمريكيين يكيلون باستمرار التهم المختلفة جزافا للجميع دون تقديم دلائل.