وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم الإبلاغ عن نقل طائرات هليكوبتر كرواتية من طراز "Mi-8" إلى أوكرانيا، وذلك بعد انتهاء اجتماع بين وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش ونظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن أمس الخميس.

وخلال الاجتماع، أعرب أوستن عن امتنانه لكرواتيا لدعمها لأوكرانيا وشدد على أهمية هذه المساهمة.. مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل جميع طائرات الهليكوبتر من طراز "Mi-8" الكرواتية وغيرها من المعدات العسكرية.

كما أشاد وزير الدفاع الأمريكي بالتقدم الذي أحرزته كرواتيا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، حيث أصبحث عضوًا متكاملاً تمامًا في حلف شمال الأطلسى "الناتو" والاتحاد الأوروبى.. مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والسياسة السليمة التي ساعدت الأمة على تحقيق هذا التقدم.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الكرواتي بدور نظيره الأمريكي في دعم الجهود المشتركة لمساعدة أوكرانيا.