قنا تستعد لأكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

تستعد محافظة قنا لاستقبال عدد كبير بميدان الساعة بوسط المدينة وذلك بعد الإعلان عن الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد لقرارات الدولة المصرية، بمشاركة المواطنين والنقابات وكافة الجهات داخل المحافظة.

وكان قد نظم عدد كبير من أبناء محافظة قنا وقفة تضامنية من ميدان الساعة أيضا وذلك وقوفا مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

وردد المشاركين "غزة غزة رمز العزة والنصر للقدس.. يا فلسطين يا فلسطين.. فلسطين عربية، فلسطين احنا معاكي بالملايين"، مع مشاركة من فئة كبيرة للشباب وكبار السن وطلاب الجامعات في الوقفة التضامنية.

يذكر أن الوقفة جاءت تزامنا مع حديث الرئيس السيسي ورفض فكرة تهجير أهالي غزة إلي سيناء، والتضامن من القضية الفلسطينية جراء العدوان على قطاع غزة.