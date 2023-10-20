صور الرئيس السيسي على علم فلسطين مع هتافات للآلاف تهز أجواء الدقهلية.. صور

الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

تتزايد الأعداد المنضمة من خلال المسيرات القادمة من المساجد والمدن إلى ميدان المحافظة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وشهدت مساجد المنصورة تحرك مسيرات ضخمة بعد أداء صلاة الجمعة، للانضمام للآلاف المتواجدين داخل ميدان المحافظة بالمنصورة، وذلك لدعم وتأييد الشعب الفلسطينى والدولة المصرية فى قراراتها تجاه القضية الفلسطينية

وشهد مسجد النصر بمدينة المنصورة توافدا وزحاما شديدا لأداء صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي، وقام الإمام والخطيب بالدعاء لمصر وفلسطين، وقام المواطنين بترديد الدعاء للدولتين خلف الإمام، واتجهت المسيرات إلى ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث توافد مسيرات حاشدة بالآلاف من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين.

ويأتى ذلك لليوم الثالث على التوالى الذى تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل.

يذكر أن بداية انطلاق التجمعات فى محافظة الدقهلية، انطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وامتدت التجمعات والحشود إلى الميادين والساحات.

وتشهد مدينة المنصورة استنفار وتجهيزات أمنية مكثفة داخل ميدان المحافظة، ومحيط مسجد النصر، وذلك لتأمين المواطنين، الذين أتوا إلى الميدان وبدأوا التجهيز للتعبير عن رأيهم داخل الميدان منذ الساعات الاولى من صباح اليوم.