اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صور الرئيس السيسي على علم فلسطين مع هتافات للآلاف تهز أجواء الدقهلية.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:48 م
صور الرئيس السيسي على علم فلسطين مع هتافات للآلاف تهز أجواء الدقهلية.. صور صور الرئيس السيسي على علم فلسطين مع هتافات للآلاف تهز أجواء الدقهلية
الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتزايد الأعداد المنضمة من خلال المسيرات القادمة من المساجد والمدن إلى ميدان المحافظة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وشهدت مساجد المنصورة تحرك مسيرات ضخمة بعد أداء صلاة الجمعة، للانضمام للآلاف المتواجدين داخل ميدان المحافظة بالمنصورة، وذلك لدعم وتأييد الشعب الفلسطينى والدولة المصرية فى قراراتها تجاه القضية الفلسطينية
 
وشهد مسجد النصر بمدينة المنصورة توافدا وزحاما شديدا لأداء صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي، وقام الإمام والخطيب بالدعاء لمصر وفلسطين، وقام المواطنين بترديد الدعاء للدولتين خلف الإمام، واتجهت المسيرات إلى ميدان المحافظة ومحيط مسجد النصر، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث توافد مسيرات حاشدة بالآلاف  من المواطنين للميدان حاملين أعلام دولة فلسطين.
 
ويأتى ذلك لليوم الثالث على التوالى الذى تستمر فيه الحسود داخل الميادين والساحات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، للوقوف والتعبير عن رأيهم وغضبهم لما يحدث تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل.
 
يذكر أن بداية انطلاق التجمعات فى محافظة الدقهلية، انطلقت منذ 3 أيام، داخل حرم جامعة المنصورة، من طلاب وطالبات الجامعة، وامتدت التجمعات والحشود إلى الميادين والساحات.
 
وتشهد مدينة المنصورة استنفار وتجهيزات أمنية مكثفة داخل ميدان المحافظة، ومحيط مسجد النصر، وذلك لتأمين المواطنين، الذين أتوا إلى الميدان وبدأوا التجهيز للتعبير عن رأيهم داخل الميدان منذ الساعات الاولى من صباح اليوم.
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(1)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(2)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(3)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(4)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(5)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(6)
 
حاملين-صور-السيسي-علي-علم-فلسيطن-هتاف-الآلاف-يهز-أجواء-ميدان-المحافظة-بالدقهلية-(7)

 







توافد المواطنين

دعم الشعب الفلسطيني

ميدان المحافظة

ميدان أم كلثوم

محيط مسجد النصر

محافظة الدقهلية

القضية الفلسطينية

دعم الدولة المصرية

تحيا مصر

جمعة تحيا مصر

مظاهرات تحيا مصر

مظاهرات الجمعة

مظاهرات فلسطين

مظاهرات دعم فلسطين

فلسطين

جرائم اسرائيل

مستشفى المعمدانى

غزة

مجزرة غزة

جرائم الاحتلال الاسرائيلى

قتل الأبرياء فى غزة

قتل اطفال فلسطين

أحداث غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة