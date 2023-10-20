صلاة الغائب على شهداء فلسطين من مسجد سيدى خميس بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

أدى المئات من المواطنين صلاة الغائب على شهداء فلسطين، من مسجد سيدى خميس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مواساة لأسر الشهداء فى دولة فلسطين الشقيقة.

جاء ذلك مواساة لأسر الشهداء الفلسطينيين وذويهم، وذلك بعد أن أعلنت قيادات الأوقاف تادية صلاة الغائب على شهدائنا في فلسطين في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم.

وجاءت الرسالة بالدعاء للشهداء أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوانؤ وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى .