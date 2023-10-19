اليوم السابع
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رئيس مدينة شبين الكوم: حملات لرفع تجمعات القمامة وصيانة أعمدة الكهرباء

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:00 ص
رئيس مدينة شبين الكوم: حملات لرفع تجمعات القمامة وصيانة أعمدة الكهرباء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس السيد عبد العال رئيس مجلس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على قيام رؤساء الوحدات المحلية بالمركز بشن حملات لرفع القمامة وذلك من أجل الحفاظ على المنظر الجمالى للقرى.

 

وأضاف رئيس مجلس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم كل يوم جمعه من كل أسبوع تحديد قرية بكل وحدة محلية لتسوية الطريق بها ورفع تجمعات القمامة وذلك من خلال تنسيق رئيس الوحدة المحلية.

 

وأوضح عبد العال، أننا نعمل فى يوم الإجازة على صيانة أعمدة الكهرباء بالقرى بالتنسيق الكامل مع إدارة كهرباء شبين الكوم، وذلك لإنارة الطرق الرئيسية بالقرى.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

شبين الكوم

حملات رفع تجمعات القمامة



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