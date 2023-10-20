صحة أسيوط تجرى 37 عملية جراحية مجانية اليوم ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط اليوم الجمعة، استمرار إجراء العمليات المجانية بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة في إجراء العمليات المجانية يوم الجمعة من كل أسبوع بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة وبناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وأجرت مستشفيات الصحة بمحافظة اسيوط اليوم الجمعة عدد 37 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث أجرت مستشفى القوصيه المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 10 عمليات مجانية ، تنوعت بين 5 عمليات بقسم نساء وتوليد و 4 عمليات بقسم جراحة عامة و عملية بقسم انف واذن وحنجرة ، وأجريت العمليات بواسطة دكتور محمد سعد ،و حسناء ضاحي ،و سناء محمد ،و احمد علي الأطباء بقسم النساء والتوليد بالمستشفى والدكتور إبرام عبد الله، وعماد ممدوح بقسم الجراحة العامة والدكتور ميخائيل منير بقسم انف واذن وحنجرة ومعاونة أطباء التخدير الدكتور محبوب ماي والدكتور إبرام فرج.

ومن جانبها أجرت مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور ايهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 3 عمليات مجانية ولادة قيصرية .. بواسطة الدكتور روماني وديع ،و فادي نصر ومعاونة طبيبة التخدير الدكتورة هالة محمود وطاقم التمريض المعاون بالمستشفى.

وأجرت مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 6 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة .. تنوعت بين عملية استئصال مرارة و 2عملية فتق سري و 2 عملية فتق اربي وعملية إزالة كيس علي الخصية بواسطة دكتور مختار داوود ،ومعاونة طبيب التخدير دكتور نور علي عيسى وطاقم التمريض المعاون.

فيما أجرت مستشفي الرمد بأسيوط بقيادة دكتورة كريستين تادروس مدير مستشفى الرمد 9 عمليات مياه بيضاء بالفاكو، بواسطة دكتور عصام غانم ومعاونة طبيب التخدير دكتور كيرلس عادل وطاقم التمريض المعاون.

وفي مستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء عدد 9 عمليات مجانية في قسم الاصابات والطوارئ.. اصابات متعدد بواسطة دكتور عماد محمد ومعاونة طبيب التخدير دكتور هيثم علاء الدين كمال وطاقم التمريض المعاون.

الجدير بالذكر أن الجمعة الماضية تم إجراء 41 عملية جراحية ، و ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط للنهوض بصحة المجتمع الاسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصه ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والغير القادرين علي تكاليف العلاج وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.