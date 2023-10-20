سيولة مرورية بميدان الحصرى بأكتوبر بعد انتهاء وقفة تضامنية مع فلسطين

كتب - أحمد عبد الهادي - محمود طه حسين

انتهت منذ قليل، المسيرة التضامنية بمنطقة ميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، التى نظمها الآلاف من المواطنين المصريين، تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وتأييدا وتفويضا للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات لأزمة حيال الأزمة.

كما تم إعادة فتح الطريق أمام مسجد الحصري، وتسير الحركة المرورية الآن بسيولة تامة، فى الاتجاهين أمام حركة السيارات، عقب انتهاء الوقفة التضامنية، وهتف المواطنين " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، احنا معاكي ياغزة، وغزة في القلب".

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 ساعة الماضية مسيرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.