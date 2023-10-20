سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

كتب هانى الحوتى

ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الريال القطرى فى البنك المركزي 8.44 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 7.80 جنيه للشراء.

8.45 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر 8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 7.87 جنيه للشراء. 7.87 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي 8.45 جنيه للشراء.

8.48 جنيه للبيع.