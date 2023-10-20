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رئيس شركة العاصمة الإدارية: جاهزون لاستقبال قادة العالم في قمة القاهرة للسلام

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 11:47 م
رئيس شركة العاصمة الإدارية: جاهزون لاستقبال قادة العالم في قمة القاهرة للسلام المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية
إبراهيم حسان

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كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، فى محأولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين فى غزة.

وقال خالد عباس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى والمحامى الدولى، خالد أبو بكر، على قناة ON: "جاهزون وبقوة لاستضافة قمة القاهرة للسلام، وهناك تعأون كبير بين كل الجهات لإتمام هذه القمة".

وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية: "نفتخر بجاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال العالم فى قمة القاهرة للسلام.. نعم اختيار العاصمة لهذه القمة مفاجئ.. وإن شاء الله تتم على خير.. ونحن مستعدون على أعلى مستوى".

ومن المتوقع أن يكون هناك مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام فى العاصمة الإدارية، استجابة لدعوة الرئيس عبد ألفتاح السيسى، المزمع انعقادها السبت، فى العاصمة الإدارية، بهدف مناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضى ألفلسطينية.

وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية، من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.







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