رئيس "العاصمة الإدارية": التشغيل التجريبى للمونوريل ديسمبر المقبل

كتب إسلام سعيد

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة لتدشين شركة مشتركة بين العاصمة وشركة ألمانية لإدارة الصرف الصحي في العاصمة الإدارية، لتكون أول شركة خاصة تدير منظومة الصرف الصحي.

وكشف "عباس" خلال الملتقي الاقتصادي المصري الألماني بحضور عدد من الشركات الألمانية جرى تنظيمه في الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية، عن إجراء اختبار تشغيل المونوريل خلال ديسمبر القادم لتكتمل منظومة نقل في العاصمة، مشيرا إلي انتهاء 60% من مباني المرحلة الأولي بالعاصمة.

وأضاف خالد عباس، أن العاصمة الإدارية تستوعب 10 ملايين نسمة مع اكتمال مراحلها المختلفة بمساحة إجمالية 230 ألف فدان، لافتاً إلى أن المرحلة الأولي يجرى تدشينها على مساحة 40 ألف فدان وان المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية ستكون على مساحة 40 ألف فدان وسيجري البدء فيها قريباً.

وقال عباس موجهاً حديثه للوفد الألماني، إن شركة العاصمة الإدارية لديها كافة الصلاحيات وتمتلك شباك واحد لمنح كافة التراخيص والموافقات في وقت قياسي.