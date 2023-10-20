اليوم السابع
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خطيب مسجد الحصري: علينا أن نقف جميعا خلف قائدنا لدعم القضية الفلسطينية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 01:31 م
خطيب مسجد الحصري: علينا أن نقف جميعا خلف قائدنا لدعم القضية الفلسطينية مسجد الحصرى
كتب محمود طه حسين - أحمد عبد الهادى

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قال إمام وخطيب مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر، أثناء خطبة الجمعة، إنه حان الوقت بأن نقف جميعا خلف قادتنا، وأن نقف خلف قائدنا، وأن نحجب الفتن، ونقف أمة واحدة، مفوضين قائدها لمواجهة العدو الغاشم الذي قتل وما زال يقتل الأبرياء. 
 
وشهد ميدان مسجد الحصري، تجمع الاف من المواطنين في وقفة تضامنية "تحيا مصر" مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.
 
وهتف المواطنين، "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتي الموت".
 
وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية  تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 






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