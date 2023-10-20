حياة كريمة فى أسوان.. 24 وحدة سكنية ومحطة تنقية مياه كبرى بقرية عنيبة.. صور

أسوان- صلاح المسن

حياة كريمة لكل المصريين، تحققها علي الأرض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي محافظة أسوان، تستفيد كافة مراكز المحافظة من مبادرة حياة كريمة.

وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، وكذلك مجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و مشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب ومشروعات إنشاء وحدات تضامن إجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن إجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل إجتماعى ، ومشروعات إنشاء سكن كريم ، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقري و إنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع. ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، و مشروعات إنشاء لنقاط أسعاف جديدة، و مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، وكذلك مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان.

ومن القري المدرجة بأسوان قرية عنيبه بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتضم 5 توابع بإجمالى 19 ألف نسمة، وتشمل المشروعات مشروع "سكن كريم"، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية بالقرية بإجمالى 3 عمارات تضم 24 وحدة سكنية، وجارى عمل المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة مياه الشرب، فيما قام جهاز التعمير بتنفيذ قاعدة المحول الكهربائى، وتم مد خطوط شبكات الصرف الصحى الجديد أمام العمارات السكنية بقرية عنيبة، حيث يوجد منهول صرف صحى قريب من العمارات.

ومن المشروعات بقروي عنيبة، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة بتكلفة 27 مليون جنيه وبسعة 5000 م3 / يوم، وقد تم الإنتهاء منها بنسبة 100 %.

وتشمل المشروعات الجارية بقرية عنيبه بمركز نصر النوبة، إنشاء مكتب بريد عنيبة، ومدرسة أرمنا الإبتدائية، ومدرسة عنيبة الإبتدائية، ومكتب بريد إبريم، وتطوير نقطة شرطة عنيبة بنسبة 100% لكل مشرع، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذي يعد من أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة، كونه في المساهمة في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، حيث يشمل المجمع على مركز تكنولوجي، وسجل مدني، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، وحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي. ويتوالي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمختلف قطاعات العمل العام الجارية، ومن المشروعات بقرية عنيبة المجمع الزراعى ومكتب بريد الجنينة والشباك ومركز شباب الجنينة والشباك و مشروع إنشاء نقطة إسعاف إبريم علاوة على مشروع إنشاء المبنى الإدارى وملعب كرة القدم بمركز شباب أرمنا، بجانب أعمال تطوير شبكات الكهرباء ، من أجل إحداث تنمية شاملة القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية . كما يجري تنفيذ مشروع تنفيذ أعمال الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك ، لتصبح قاعدة صناعية وتسويقية للعديد من المنتجات. وتعد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك قاعدة إنطلاق لشباب نصر النوبة فى مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة، ويتم تقديم كافة التسهيلات التحفيزية والتشجيعية للشباب للإقبال على الورش الحرفية بمنطقة الجنينة والشباك، وخاصة فى ظل التعاون المثمر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقدمت أجهزة الدولة المصرية كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش، وخرجت المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية الحرفية بقريةالجنينة والشباك ، للنور بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، و تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة ، ولهذا فإنه توجد فرصة عظيمة لإستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالى نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والانشطة المختلفة بالمنطقة، كما يجري البدء فى أعمال رصف وإنارة مسافة 1 كيلو متر من المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك لقرية وادى العرب، مع فتح 10 منافذ لتسويق منتجات الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة، ودراسة ربط المنطقة بطريق أبو الحسن الشاذلي لتسهيل عملية التصدير للمنتجات المتنوعة. كما أنه فى ظل التعاون البناء بين محافظة أسوان وهيئة التنمية الصناعية، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية لرواد الأعمال من شباب نصر النوبة لتجهيزهم مما يتيح المزيد من فرص العمل وإستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم الكامنة ، وتعد مبانى الوحدات المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الإسمنتى ، ويصل إرتفاع المبنى إللا 7.60 متر ، وعرض الواجهة 10 متر ، كما أن الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء ، وكذا بمدخل تغذية مياه بقطر 1.5 بوصة ، ومخرج للصرف الصحى قطر 4 بوصة، وأيضاً بمدخل كهرباء جهد منخفض حتى 13 ك.ف.أمبير لمساحة (90م2) ، و 22 ك.ف.أمبير لمساحة (180م2) ، أما عن أهم مميزات المجمع الصناعى فتتمثل فى أن الوحدات مجهزة بكامل المرافق وبمساحات مختلفة ، كما يتوافر بالمجمع منطقة للخدمات تشمل مبنى إدارى ، ومعارض ، ومنافذ بيع وسوبر ماركت ، وبنك ، ومطعم وكافيتيريا ، فضلاً عن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها وتمركزها فى منطقة واحدة .





مشروعات حياة كريمة فى أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (6)



مشروعات حياة كريمة فى أسوان (7)