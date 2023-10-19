إطلاق 3 قوافل علاجية إرشادية مجانية لدعم المربين وحماية الثروة الحيوانية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن جهود قوافلها العلاجية الإرشادية المجانية لخدمة ودعم المربين في إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية، وكذلك حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 14/10/2023 وحتى 19/10/2023.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وأوضحت المديرية أنه تم إطلاق 3 قوافل بيطرية خدمية إرشادية بعدد من مراكز المحافظة، وتحديداً نواحي منطقة ناهيا بمركز كرداسة، وقرية بدسا بمركز العياط، وقرية الاخصاص بمركز الصف.

وقالت مديرية الطب البيطري بالجيزة إن جهود القوافل أسفرت عن رش 5250 رأس ماشية ودواب وأغنام وماعز وجمال ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 600 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وسحب 163 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلي لـ67 رأس ماشية عن طريق الجس المستقيمى.

وأضافت أن جهود القوافل أسفرت عن علاج 51 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 180 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم 6 ندوات إرشادية لتوعية المربين بمختلف الأمراض الحيوانية وأهمية التحصين.